Школы, спорткомплексы, производства и другие объекты появятся на севере Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва представила застройщикам и инвесторам земельные участки для возведения новых производств, торговых, деловых и других объектов на севере столицы. Это проходит в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Масштабные инвестиционные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест в разных районах столицы", – сказал он.

Ефимов рассказал, что в САО реализуется 26 МаИП, для которых Москва предоставила почти 36 гектаров земли. Там построят здания для размещения различных объектов недвижимости. Общая площадь застроек планируется свыше 1,1 миллиона квадратных метров.

Статус "Масштабный инвестиционный проект" могут получить:



производственные комплексы;

инновационные центры;

социальные учреждения;

транспортные объекты;

спортивные объекты;

деловые объекты.

Для их строительства Москва предоставляет земельные участки в аренду.

"По поручению Сергея Собянина в столице реализуются масштабные инвестиционные проекты, направленные на укрепление промышленного потенциала города", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, на Выборгской улице появился технопарк "Строительный" площадью более 30 тысяч квадратных метров. Там было создано около 1,5 тысячи рабочих мест.

"В общей сложности в Войковском районе появится более 3 тысяч рабочих мест для высококвалифицированных специалистов", – отметил заммэра.

Москва предоставила в аренду на пять лет участок площадью 1,6 гектара по льготной ставке 1 рубль в год для возведения комплекса по изготовлению продуктов питания. На площадке смогут работать 400 человек.

Участок находится по адресу Коровинское шоссе, в Западном Дегунине. Общая площадь постройки составит 20 тысяч квадратных метров.

"Для строительства объектов социального назначения инвесторам и застройщику предоставлено 8 участков общей площадью почти 9 гектаров. На них появятся школы, детские сады и медицинские объекты общей площадью около 130 тысяч квадратных метров", – рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее данным, на Дмитровском шоссе выделено более 2,1 гектара. Там планируют построить школу на 800 учащихся и детский сад на 150 воспитанников.

Кроме того, на Ленинградском шоссе инвестору предоставили земельный участок. Его площадь – почти 4,7 гектара. Там построят школу на 1 575 мест.

Возле Белорусского вокзала формируется многофункциональный квартал. Он будет включать:



деловые центры;

парковки;

магазины;

спортивные объекты;

парк.

Также там разместят офисный центр площадью почти 85 тысяч квадратных метров. Для строительства центра Москва выделила инвестору земельный участок в рамках МаИП.

Между тем в Чертанове Южном планируют построить новый спорткомплекс для занятий единоборствами. С просьбой о строительстве объекта к Собянину обратился учитель физкультуры и спорта Вячеслав Аксенов.

Мэр заявил, что рядом со спорткомплексом также должна появиться благоустроенная территория с зонами отдыха, беговыми и велодорожками, спортивными и детскими площадками и парковкой.

