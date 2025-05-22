Новые места для отдыха появятся в центре Москвы по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В центре столицы реорганизуют три участка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения опубликован на портале мэра и правительства Москвы, заявил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что работы проведут на территории общей площадью 0,65 гектара. Там специалисты проведут благоустройство и озеленение, проложат пешеходные дорожки и установят малые архитектурные формы.

В результате у жителей районов Якиманка, Замоскворечье и Пресненского появятся новые места для отдыха и прогулок, отметил Овчинский.

Ранее сообщалось, что на участке бывшей промзоны Черемушки в Котловке возведут жилой квартал по программе КРТ. Завершение работ ожидается в 2028 году. Всего на выделенной территории появится более 99 тысяч квадратных метров недвижимости.

Вложения в редевелопмент оцениваются в 19,2 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект при этом составит 110 миллионов рублей.