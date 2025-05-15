Деловое пространство создадут у Восточного вокзала по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Современное деловое пространство появится у Восточного железнодорожного вокзала в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра по вопросам градостроительства Владимир Ефимов.

Два участка под объект площадью 6,86 гектара расположены в районах Преображенское и Богородское, уточнил он, добавив, что инвестиции в проект составят 13,2 миллиарда рублей, а ежегодный доход в бюджет достигнет 565,3 миллиона рублей.

"Благодаря реализации проекта появится свыше 1,1 тысячи рабочих мест", – подчеркнул Ефимов.

Участки отличаются хорошей транспортной доступностью, поскольку рядом проходит Московское центральное кольцо, а в непосредственной близости, помимо Восточного вокзала, находятся станция МЦК Локомотив.

В рамках проекта на участках планируется построить общественно-деловой и досуговый центры с парковками, отметил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Внутри разместят магазины, кафе, рестораны, отделения банков, а также фитнес-центр.

Причем для улучшения транспортной доступности планируется создание отдельной улицы местного значения.

"Она пройдет от Тюменского до проектируемого проезда вдоль Московского центрального кольца. Всю территорию благоустроят и озеленят", – добавил Овчинский.

По программе КРТ также планируется редевелопмент свыше 65 гектаров земли на территории бывших промышленных зон Соколиная Гора, Хапиловка, Кирпичные улицы и Прожектор на востоке столицы. В результате там появятся жилые кварталы, общественно-деловая застройка и высокотехнологичные производства. Инвестиции оцениваются в 372 миллиарда рублей.