В Рассказовке появится культурно-досуговый центр

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В деревне Рассказовка района Внуково построят многофункциональный культурно-досуговый центр, рассчитанный более чем на 860 посетителей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект возведут в рамках Адресной инвестиционной программы на 2024–2027 годы. Центр будет построен в границах квартала № 8, на земельном участке № 1А.

В новом здании разместится школа искусств. Как рассказал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, 268 учеников смогут заниматься там хореографией, вокалом, лепкой, живописью, а также выбрать другие виды творчества.

Также в комплексе будут предусмотрены библиотека, студия звукозаписи, компьютерный класс, 100-местный камерный зал и 439-местный концертный зал с отдельным входом, гримерками, комнатой звукорежиссера и аппаратной видеопроекцией.

Отмечается, что благодаря проекту в Рассказовке станет возможно заниматься студийно-творческой, театрально-концертной и выставочной деятельностью.

"Согласованная документация предполагает строительство трехэтажного здания трапециевидной формы с подземным этажом. Его общая площадь составит более 7 тысяч квадратных метров", – подчеркнул председатель комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

По его словам, в культурно-досуговом центре будет действовать безбарьерная среда, которая создаст комфортные и безопасные условия для передвижения всех посетителей, в том числе маломобильных граждан.

В Москве построили 37 культурных объектов за счет городского бюджета с 2011 года. Их общая площадь составила 152 тысячи квадратных метров.

В 2024 году в Москве возвели два новых культурно-досуговых центра площадью около 12 тысяч "квадратов", а также 2 памятника видным деятелям отечественной истории. Культурные объекты появились в районах Тверском, Замоскворечье, Южное Медведково, Северное Бутово и других.