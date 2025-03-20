В Москве построили 37 культурных объектов за счет городского бюджета с 2011 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2011 года в столице в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) построили 37 объектов культуры, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За счет городского бюджета под кураторством департамента гражданского строительства возвели 37 объектов культуры общей площадью 152 тысячи квадратных метров", – отметил Ефимов.

В 2024 году в Москве возвели два новых культурно-досуговых центра (КДЦ) площадью около 12 тысяч "квадратов", а также два памятника видным деятелям отечественной истории. Культурные объекты появились в районах Тверской, Замоскворечье, Южное Медведково, Северное Бутово и других.

"Всего в рамках программы за 14 лет было построено и реконструировано 25 объектов, подведомственных департаменту культуры Москвы. Общая площадь новых культурных учреждений составила более 140 тысяч квадратных метров", – добавил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Еще в 2018 году в Красносельском районе возвели пристройку к зданию театра Et Cetera. Кроме новых репетиционных и складских помещений, театр получил расширение группы с фойе, гардеробом, буфетом и санузлами со стороны Тургеневской площади и Мясницкой улицы.

"Общая площадь пристроенных входной группы и театральной части составила 3,8 тысячи квадратных метров", – добавил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Кроме того, в прошлом году завершилось строительство КДЦ в районе Северное Бутово – там появилось двухэтажное здание общей площадью более трех тысяч квадратных метров. Уточняется, что КДЦ включает в себя концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные и костюмерные помещения.

Также внутри предусмотрены места для студии раннего развития детей, живописи, графики и декоративно-прикладного творчества, хореографический и музыкальный классы, административные, бытовые и технические помещения.

"Строительство объектов культуры в столице проходит под контролем Мосгосстройнадзора. В культурно-досуговом центре на улице Грина инспекторы комитета провели 10 выездных проверок, а в здании, расположенном на Садовой улице, – 12 контрольно-надзорных мероприятий", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В итоге в прошлом году ведомство оформило на указанные объекты заключения о соответствии проектной документации, после чего им были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию.

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