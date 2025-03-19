Собянин: реставрация кинотеатра "Ударник" завершится в 2027 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставрацию легендарного кинотеатра "Ударник" в Москве планируют завершить в 2027 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, памятник московского конструктивизма является частью объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс Дома Правительства". Здание было построено в 1928–1931 годах.

"Это первый в стране кинотеатр звукового кино, и долгие годы он был самым посещаемым. Здесь проходили первый Московский международный кинофестиваль и премьеры культовых фильмов – "Веселые ребята", "Тихий Дон", "Чапаев" и других", – рассказал Собянин.

Как отметил градоначальник, скоро кинотеатр отметит 100-летие. К юбилею реставраторы раскроют ранее заложенные проемы на фасаде и воссоздадут куполообразные потолки на первом этаже. Кроме того, в ходе работ специалисты усилят конструкции кинотеатра.

Само здание сохранит свой исторический облик и функционал. В нем будет работать большой кинозал со сценой-трансформером и несколько небольших кинозалов.

"За последние годы преобразился и сам остров Балчуг. Здесь реконструирован Патриарший пешеходный мост, возведен новый пешеходный мост через Водоотводный канал, проведено благоустройство набережных и открыт Дом культуры "ГЭС-2", – подчеркнул мэр, добавив, что ДК посетили уже свыше 2,5 миллиона человек.

Также планируется создание пешеходного пространства, соединяющего участки Болотной набережной.

В Москве в 2024 году завершили реставрацию 157 памятников архитектуры. Собянин особо отметил дом, в котором с февраля по май 1831 года жил Александр Сергеевич Пушкин, особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке, а также особняк купцов Марковых в Каретном Ряду.

За прошедший год специалисты также полностью завершили работы на пяти объектах религиозного назначения. В 2025 году будет продолжена реставрация более чем 50 памятников.