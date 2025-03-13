Сергей Собянин назвал знаковые объекты, отреставрированные в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве в 2024 году завершили реставрацию 157 памятников архитектуры. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр особо отметил дом, в котором с февраля по май 1831 года жил Александр Сергеевич Пушкин, особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке, а также особняк купцов Марковых в Каретном Ряду.

"В рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" специалисты привели в порядок проездные ворота с гауптвахтой Хорошёвского конного завода, доходный дом в Кропоткинском переулке и конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых", – добавил Собянин.

Кроме того, за прошедший год специалисты полностью завершили работы на пяти объектах религиозного назначения. В их число вошел храм Святителя Николая Чудотворца в Новом Ваганькове на Трех Горах.

В 2025 году будет продолжена реставрация более чем 50 памятников, заключил градоначальник.

С 2011 года в Москве отреставрировали 2 347 объектов культурного наследия (ОКН). Как отметил Собянин, это порядка 30% всех памятников в городе. Власти Москвы уже утвердили на 2025 год планы работ по реконструкции ряда памятников.