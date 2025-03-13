Усадьбу в Филимонках восстановят после пожара

Фото: архив департамента культурного наследия города Москвы

В поселке Филимонки началась подготовка к реставрации усадьбы 1801 года, которая включает главный дом, флигель и парк. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Столичный департамент культурного наследия уже выдал задание на разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. Руководитель департамента Алексей Емельянов подчеркнул, что усадьба обладает высокой исторической ценностью и расположена в живописной местности.

"В 2006 году главный дом и флигель практически были уничтожены пожаром – к настоящему времени сохранились лишь фрагменты построек, а также парковая зона. Специалисты приведут в порядок архитектурный ансамбль – им предстоит фактически восстановить фасады и интерьеры главного дома и флигеля и парк, который находится в удручающем состоянии", – добавил он.

До пожара главный дом представлял собой двухэтажное здание с бельведером и широкими фронтонами на фасадах. Отмечается, что данный образец деревянного усадебного дома в стиле позднего классицизма отличался лаконичным убранством фасадов и монументальностью архитектурной композиции. На сегодня от него остались несколько колонн, кирпичная полукруглая веранда и белокаменный цоколь.

Парк около усадьбы разделен на две зоны. Одна из них включает верховье оврага, а вторая спускается по береговому склону к речке Ликове.

Рабочие изучат библиографические и историко-архивные материалы, а также представят возможные конструктивные и архитектурные решения, после чего приступят к работам, получил разрешение от Мосгорнаследия.

Данная усадьба была основана в начале XVIII века князем Голицыным. Она сменила много владельцев за время своего существования, среди них были представители знатных родов Чебышевых, Зиновьевых и Протасовых, а последним хозяином являлся купец Лепешкин.

Ранее в Москве открыли гостиницу в доме художников Коровиных после реставрации. Здание XIX века площадью было арендовано по программе "1 рубль за квадратный метр в год" в июле 2023 года. Инвестор завершил необходимые реставрационные работы и выполнил требования по классификации и номерному фонду.

С 2011 года в Москве отреставрировали 2 347 объектов культурного наследия – это порядка 30% всех памятников в городе. Власти столицы уже утвердили на 2025 год планы работ по реконструкции ряда памятников.