Собянин: обновление и реставрация Ростокинского акведука завершатся в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве началась реставрация Ростокинского акведука. Завершить работы планируется в третьем квартале 2025 года, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что этот акведук является единственным в России, сохранившимся до наших дней. Он относится к числу объектов культурного наследия федерального значения.

Акведук построили в 1779–1785 годах. В тот период он стал важной частью первого Екатерининского (Мытищинского) водопровода. В 1902 году его модернизировали и вода продолжала поступать по нему в столицу до 1962 года. Вместе с тем в течение нескольких десятилетий акведук служил опорой для теплотрассы, однако в 2007 году его перестроили, создав пешеходный мост.

В настоящий момент специалистам предстоит восстановить архитектурный облик Ростокинского акведука, что позволит сохранить его историческую ценность. В частности, планируется расчистить облицовку фасадов и лестниц с их дальнейшей реставрацией, а также заменить поврежденные деревянные конструкции навеса и кровли, отреставрировать беседки-павильоны и укрепить кладки.

Также специалистам предстоит заменить инженерное оборудование, в том числе гидроизоляцию. Кроме того, будут обновлены водоприемные колодцы и имитирован водоток, а также укреплены конструкции моста.

Ранее специалисты начали реставрацию деревянного сруба Швейцарского домика, расположенного на территории усадьбы Кусково. Деревянную часть здания отделили от кирпичной и подвесили на специальной системе. Теперь реставраторам нужно заменить поврежденные элементы и вновь соединить сруб с первым этажом.