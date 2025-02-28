Собянин рассказал, как колледжи Москвы готовят будущих реставраторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений. Среднее профессиональное образование можно получить в колледже "26 КАДР" и в образовательном комплексе "Столица", рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, студенты изучают рисунок, живопись, проектирование, способы восстановления и сохранения памятников истории и культуры. Практику они проходят в мастерских колледжей и на площадках партнеров-работодателей.

Кроме того, во время летних каникул ребята отправляются в экспедиции в Тверскую и Архангельскую области, где изучают архитектуру и природную среду, а также восстанавливают памятники в качестве волонтеров.

Например, они уже провели роспись и монтаж внутреннего убранства в церкви Алексия Сибирского при Введенском храме, работы по интерьеру отреставрированной часовни Петра Жукова и Прохора Михайлова, а также восстановление деревянной часовни XIX века в Тверской области.

Собянин отметил, что студенты и выпускники московских колледжей ежегодно становятся призерами и победителями всероссийских соревнований молодых реставраторов. В 2024 году они завоевали 10 наград, в том числе четыре золота.

Кроме того, на базе колледжа "26 КАДР" функционирует "Школа реставратора", в которой дети с восьми лет изучают азы реставрационных работ.

Между тем Москва организует выездные школы реставрации в российских регионах. Поучаствовать в них смогут студенты, которые обучаются по направлениям "архитектура", "архитектурная реставрация", "художник-реставратор", "реконструкция и реставрация зданий и сооружений". Планируется, что в этом году состоится 12 таких мероприятий. Они пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Нижегородской и Томской областях.