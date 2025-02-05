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05 февраля, 16:55

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"Мой район. Новости": реставрация усадьбы Кузьминки продолжится в Москве

"Мой район. Новости": реставрация усадьбы Кузьминки продолжится в Москве

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Работы по восстановлению исторического облика усадьбы Кузьминки набирают обороты. В течение ближайших трех лет реставраторы приведут в порядок 32 объекта культурного наследия, среди которых главные флигели, музыкальный павильон и здание конного двора.

Особое внимание уделят скульптурным украшениям, таким как фигуры львов и грифонов, которые уже начали восстанавливать. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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