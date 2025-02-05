Более 65 детских площадок обустроили возле новых домов по реновации в ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 65 детских площадок оборудовали рядом с новыми домами по программе реновации в девяти районах Западного административного округа Москвы. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.

Для москвичей стараются сформировать комфортную городскую среду. Прилегающие к новостройкам территории озеленяют, во дворах обустраивают площадки для занятий спортом и детских игр, отметил Овчинский.

"В ЗАО город возвел 43 жилых комплекса по программе реновации. Для досуга жителей округа на придомовой территории обустроили 67 детских площадок. Больше всего их в Можайском районе – 18", – уточнил он.

Также 13 площадок появились в районе Проспект Вернадского, 12 – в Филях-Давыдкове, добавил Овчинский.

Между тем строительство жилого дома по программе реновации началось в Даниловском районе Москвы. Его общая площадь составит свыше 28 тысяч квадратных метров. Новое здание появится по адресу улица Восточная, земельный участок 1. В доме будут обустроены 255 квартир площадью более 14 тысяч "квадратов", а также подземная парковка.

