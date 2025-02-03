Жилой дом будет построен по программе реновации на улице Восточной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство жилого дома по программе реновации началось в Даниловском районе Москвы. Его общая площадь составит свыше 28 тысяч квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.

Новое здание появится по адресу улица Восточная, земельный участок 1. В доме будут обустроены 255 квартир площадью более 14 тысяч "квадратов", а также подземная парковка.

"В подъездах оборудуют помещения для консьержа и колясочные для семей с детьми. На первых нежилых этажах разместятся помещения для магазинов, аптек, пунктов выдачи заказов или других объектов бытовой инфраструктуры. Пять квартир в доме адаптируют для маломобильных групп населения", – рассказал Овчинский.

Он добавил, что входные группы в новостройке будут сквозными, с витражным остеклением. Квартиры сдадут с готовой улучшенной отделкой в соответствии с единым стандартом правительства Москвы: внутри установят кухонные мойки и плиты, осветительные приборы, сантехнику и прочее оборудование.

Специалисты будут использовать систему вентилируемого фасада для внешней отделки здания. Во дворе также оборудуют две детские площадки, одну спортивную и место для отдыха с лавочками. Возле новостройки будут обустроены тротуары и пешеходные дорожки, проезды, высадят деревья и кустарники, установят систему наружного освещения.

Мосгосстройнадзор получил от застройщика извещение о начале работ на земельном участке площадью свыше 0,6 гектара, рассказал председатель строительного надзора Антон Слободчиков. По его словам, инспекторы уже составили программу выездных проверок, которые будут проходить на всех этапах возведения дома.

"В первую очередь сотрудники проверят строительный участок на соответствие градостроительному плану и проектной документации. Также на нулевом цикле исследуют грунты и временные крепления, организацию площадки, культуру производства и хранение материалов", – отметил он.

Ранее сообщалось, что свыше 30 домов старого жилого фонда было расселено по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. Всего в этом районе предстоит расселить 152 дома. Примерно 30 тысяч горожан получат новые квартиры в современных жилых комплексах.

Сергей Собянин также утвердил проект планировки территории на юго-западе Москвы, по которому в Черемушках будет построен современный жилой квартал в рамках программы реновации. По плану специалисты уделят внимание развитию улично-дорожной сети, включая строительство новых проездов и реконструкцию участков Научного проезда.