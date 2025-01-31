Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройку на 240 квартир по реновации возвели в Черемушках. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Односекционное здание расположилось на площади 24 тысяч квадратных метров по адресу улица Профсоюзная, дом 33. Там для маломобильных граждан обустроили две квартиры с увеличенной шириной коридоров, дверных проемов, а также специализированной техникой. Кроме того, в доме установлены четыре лифта.

"Проход в подъезде сквозной, что позволяет выйти как во внутреннюю часть двора с детской и спортивной площадками, так и во внешнюю, где расположена гостевая парковка для автомобилей", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Первый этаж дома отвели под нужды социально-бытового назначения, а на территории рядом с зданием установили спортивную и детскую площадки, оборудовали зону отдыха.

Во время строительства инспекторы Мосгосстройнадзора контролировали качество проводимых на объекте работ, в том числе благоустройство и отделку, подчеркнул председатель ведомства Антон Слободчиков.

Жилой комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой, недалеко от станций метро "Новые Черемушки" и "Профсоюзная". Рядом также располагаются государственные и частные медицинские учреждения, учебные заведения, кафе и магазины.

Между тем свыше 30 домов старого жилого фонда расселено по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. Всего по программе реновации в этом районе предстоит расселить 152 дома. Примерно 30 тысяч горожан получат новые квартиры в современных жилых комплексах.