Еще один дом по программе реновации появится в Южнопортовом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый жилой дом по программе реновации появится в Южнопортовом районе в ЮВАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Новостройка будет располагаться в районе с обновленной инфраструктурой в шаговой доступности от станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии.

"Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,32 гектара по адресу улица Петра Романова, владение 8, для возведения жилого дома предельной площадью 15,1 тысячи квадратных метров", – добавила Княжевская.

Ранее два жилых комплекса по программе реновации возвели в столичных районах Нагорном и Бирюлево Восточное. Двухсекционный дом в Нагорном районе рассчитан на 180 квартир площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. В пешей доступности расположены станции метро "Нагорная" и "Нахимовский проспект".

Односекционная новостройка в Бирюлеве Восточном рассчитана на 108 квартир суммарной площадью более шести тысяч "квадратов".

Еще два жилых комплекса в рамках реализации программы реновации построили в Головинском районе. Их общая площадь составила более 29 тысяч "квадратов". Новостройки находятся по адресам 2-й Лихачевский переулок, дом 4/1, и улица Лавочкина, дом 8а.