Два жилых комплекса по программе реновации построили на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два жилых комплекса по программе реновации возвели в столичных районах Нагорном и Бирюлево Восточное. Они находятся по адресам Симферопольский проезд, дом 7 и Загорьевская улица, дом 8, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Двухсекционный дом в Нагорном районе рассчитан на 180 квартир площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Четыре жилых помещения адаптированы для маломобильных граждан. В пешей доступности расположены станции метро "Нагорная" и "Нахимовский проспект". А односекционная новостройка в Бирюлеве Восточном рассчитана на 108 квартир суммарной площадью более шести тысяч "квадратов", рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что в новых жилых комплексах оборудованы колясочные и помещения для консьержей. На первых этажах в будущем расположатся кафе, магазины, досуговые центры и другие объекты. На придомовой территории смонтировано наружное освещение и установлены камеры видеонаблюдения.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что инспекторы контролировали строительство домов на всех этапах. Суммарно они провели 18 выездных проверок, в ходе которых проверили соблюдение застройщиком обязательных требований проектной документации.

Между тем в Метрогородке в новые квартиры по реновации переехали более 780 семей. В новостройку по адресу Открытое шоссе, дом 30, стали переезжать жильцы 13 старых домов, 12 из которых уже полностью расселены.

Кроме того, в районе строятся еще два объекта, жилая площадь которых превышает 23 тысячи "квадратов".