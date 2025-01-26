Более 780 семей переехали в новые квартиры по реновации в Метрогородке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 780 семей переехали в современные квартиры по реновации в Метрогородке, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В 2023 году под заселение передали новостройку по адресу: Открытое шоссе, дом 30, жилая площадь которой превышает 54 тысячи квадратных метров. Туда начали переезжать жители сразу 13 старых домов, 12 из которых уже полностью расселены", – приводит его слова пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Недалеко от дома расположены социальные объекты: школа и детский сад, добавил он.

Временные затраты на обслуживание удалось уменьшить на 20% благодаря применению технологии информационного моделирования во время строительства комплекса.

В Метрогородке возводят еще два объекта, жилая площадь которых превышает 23 тысяч квадратных метров.

Два жилых комплекса по реновации также построили в Головинском районе. Их общая площадь составила более 29 тысяч "квадратов". Новостройки находятся по адресам: 2-й Лихачевский переулок, дом 4/1 и улица Лавочкина, дом 8а.

На первых этажах планируется открыть социально-бытовые объекты, в том числе аптеки, клиники и другие. На прилегающих территориях обустроили детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Установлено наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

