Жилой дом по реновации появится в Тимирязевском районе Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Односекционный жилой дом построят по программе реновации в Тимирязевском районе Москвы. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, здание возведут по адресу Дмитровское шоссе, земельный участок № 36/2. Общая площадь квартир различных планировок составит 10,7 тысячи квадратных метров. В них выполнят полную отделку и установят необходимое оборудование.

Первый этаж дома будет нежилой. Там откроются магазины, бытовые сервисы и центр информирования по переселению. В сквозной входной группе размесятся комнаты для консьержа и колясочные. Также в доме установят два лифта.

Фасад оформят с помощью различных материалов. Например, первый этаж и въезд в автостоянку облицуют бетонной плиткой под кирпич, а верхние этажи – крупноформатными фиброцементными панелями на каркасе из оцинкованной стали.

Вблизи дома обустроят детскую и спортивную площадки, зону отдыха. Помимо этого, на территории высадят свыше 160 деревьев и 400 кустарников.

Слободчиков отметил, что строительство здания будет находиться под надзором инспекторов. График проверок составят, когда застройщик подаст в Мосгосстройнадзор извещение о старте строительно-монтажных работ.

Тем временем в Западном Дегунине построили два жилых комплекса по реновации общей площадью более 77 тысяч "квадратов". Новостройки расположены по адресам Коровинское шоссе, дом 29 и Базовская улица, дом 24б. Дома рассчитаны на 709 квартир, из которых 15 предназначены для маломобильных жильцов.