Два жилых дома построены в Западном Дегунине по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Два жилых комплекса возвели в районе Западное Дегунино на севере Москвы по программе реновации. Их общая площадь составляет более 77 тысяч квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Новостройки находятся по адресам Коровинское шоссе, дом 29 и Базовская улица, дом 24б. В зданиях предусмотрено 709 квартир с готовой улучшенной отделкой, 15 из них предназначены для маломобильных граждан. При этом суммарная площадь квартир – более 41 тысячи "квадратов".

"В подъездах предусмотрены комнаты для консьержей и колясочные, а на первых нежилых этажах – помещения для размещения объектов социально-бытового назначения. В шаговой доступности от новостроек находятся учебные и медицинские учреждения, фитнес-клубы, салоны красоты, аптеки и магазины", – рассказал глава департамента.

На фасадах домов были установлены корзины для кондиционеров, а входные группы были оформлены витражами. У новостроек просторные подъезды со сквозными проходами.

На прилегающей территории были оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха и гостевые парковки, фонари. Специалисты также высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.

Инспекторы Мосгосстройнадзора провели суммарно 18 выездных проверок на обоих объектах, оценивая качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и прочего, подчеркнул председатель строительного надзора Антон Слободчиков.

"В результате итоговых мероприятий были оформлены заключения о соответствии новостроек требованиям утвержденной проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию", – добавил эксперт.

Ранее в рамках программы реновации в Очаково-Матвеевском возвели уже седьмой по счету жилой комплекс. Новостройка стала самой крупной в районе. Она включила в себя восемь корпусов общей площадью почти 140 тысяч квадратных метров и подземную парковку.

Еще один жилой дом по программе реновации построили на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки. Односекционный дом возвели на месте ранее расселенных и демонтированных пятиэтажек. В здании предусмотрено 147 квартир общей площадью свыше 8,8 тысячи "квадратов".