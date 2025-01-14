Три дома построены в Царицыне по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Еще три жилых комплекса построены на юге Москвы в районе Царицыно по программе реновации, пишет портал мэра и правительства со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Новостройки находятся по трем адресам: корпус 2, дом 6, на Ереванской улице, дом 28/1, на Каспийской улице, а также корпуса 1 и 2 дома 29 по улице Бехтерева.



"Дома возведены в сложившейся городской застройке с качественной инфраструктурой в районе с хорошей транспортной доступностью. Так, рядом расположены больницы и учебные заведения, магазины и другие объекты социально-бытового назначения", – сказал Овчинский.

В доме на Ереванской улице возведены 84 квартиры, их общая площадь составляет почти 5 тысяч квадратных метров, в новостройке на Каспийской улице обустроены 97 квартир общей площадью свыше 5 тысяч "квадратов", а вся площадь 234 квартир в доме на улице Бехтерева превышает 13 тысяч квадратных метров.

"Для будущих жителей дома на Каспийской улице в шаговой доступности находятся станция метро "Царицыно" и одноименная станция МЦД-2", – добавил Овчинский.



Во дворах жилых комплексов возведены детские площадки, спортплощадки, зоны отдыха, выполнено озеленение и смонтировано наружное освещение.

"По результатам итоговых мероприятий комитет оформил заключения о соответствии новостроек проектной документации, после чего выдал разрешения на их ввод в эксплуатацию", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Еще одна новостройка п-образной формы с одноэтажной пристройкой появится в Нагорном районе столицы. Проект здания, которое возведут по реновации, предусматривает шесть секций разной этажности с изолированным двором. На первых этажах дома будут расположены помещения общественного и коммерческого назначения.

