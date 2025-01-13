Общественное пространство с зеркальным арт-объектом появится в Сокольниках

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Общественное пространство площадью более 2,3 тысячи квадратных метров с зеркальным арт-объектом из полированного металла появится в столичном районе Сокольники. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству.

Асимметричное зеркальное кольцо разместят над водной гладью. Его площадь составит 97 квадратных метров.

"Арт-объект создаст игру отражений от воды и от собственной зеркальной поверхности. Так, архитекторы хотят добиться симбиоза форм и световых эффектов, а легкие клубы "тумана" будут подаваться через специальные форсунки и обволакивать скульптуру, создавая утреннее настроение", – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Также в пространстве создадут летнюю зону отдыха с кафе, рестораном, уличными кашпо и навесами, деревьями, кустарниками и цветниками. Для озеленения специалисты высадят гипоаллергенные растения, такие как тополь китайский без пуха, акация, боярышник, пузыреплодник, спирея серая и другие.

В ведомстве сообщили, что территория будет благоустроена в рамках жилого комплекса. Его две башни будут построены на участке площадью 2,6 гектара по адресу: улица Сокольнический Вал, владение 2а. Их соединит двухэтажное основание, на котором будет создана инфраструктура, включающая коммерческие и офисные помещения.

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