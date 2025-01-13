Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 110 исторических зданий и помещений приобрел бизнес в Москве за пять лет. Так столица привлекает инвесторов к восстановлению памятников архитектуры. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов.

Инвесторы могут приобрести недвижимость в зданиях, которые являются объектами культурного наследия федерального или регионального уровня, а также в объектах, которые имеют статус выявленных ОКН.

"В подобных сделках инвесторы обязуются при наличии требований использовать площади в соответствии с охранными предписаниями или отреставрировать объекты культурного наследия", – рассказал Ефимов.

В соответствии с условиями, инвесторы должны гарантировать сохранность исторических памятников и, при необходимости, проводить их реставрацию. Все работы по восстановлению должны быть согласованы с департаментом культурного наследия города.

В результате открытых торгов и конкурсов было продано около 80% объектов культурного наследия, подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Инвесторы приобрели 87 объектов общей площадью примерно 11,4 тысячи квадратных метров, а также здание, в котором в конце XIX – начале XX века жил и работал художник А. К. Сильверсван.

"Оно является выявленным объектом культурного наследия. Остальную недвижимость в столичных памятниках архитектуры выкупили субъекты малого и среднего предпринимательства по преимущественному праву", – обратил внимание Гаман.

За пять лет инвесторы стали владельцами ОКН в шести округах Москвы. Основная часть приобретенных объектов находится в центральной части города.

Между тем инвесторы за прошлый год купили у столичных властей 44 помещения в исторических зданиях. В них можно оборудовать пункты питания, магазины, офисы, салоны красоты и другое.

Самым крупным по площади объектом стала часть "Главного дома городской усадьбы 1820-х годов" на улице Воронцово Поле и помещения в Хавско-Шаболовском жилом комплексе на улице Лестева, построенном в 1921–1930 годах.