Столичные инвесторы построили 30 школ и детских садов в городе в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедший год в Москве было построено 44 объекта образования, из которых 30 возвели за счет инвесторов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, девелоперы возвели девять школ и учебных комплексов с дошкольными отделениями более чем на 8 200 мест и 21 детский сад почти на 4 000. Причем большая часть учреждений после завершения всех работ будет передана в городскую систему образования.

К настоящему моменту Москва уже получила в собственность по девять школ и детсадов. Их общая площадь превышает 37,3 тысячи квадратных метров, отметил вице-мэр.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, больше всего школ и детских садов в 2024 году инвесторы построили в ТиНАО – более 10 зданий.

"Так, в районе Щербинка появился общеобразовательный центр на 1 200 мест площадью более 18 тысяч квадратных метров. Также в районе Люблино построили детский сад на 325 мест площадью свыше 7 тысяч квадратных метров, в Можайском районе на западе Москвы открыли первую школу, построенную по концессионному соглашению", – добавил он.

Помимо образовательной сферы, девелоперы также активно участвуют и в создании качественной городской среды. Благодаря этому москвичи получают современную инфраструктуру, а застройщики привлекают внимание к своим жилищным проектам.

Так, с 2021 года в мегаполисе действует механизм обеспечения горожан социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Девелоперы по договорам с городом возводят социально значимые объекты и по завершении строительства передают их в собственность столицы.

Между тем в 2025 году девелоперы построят школу на 825 мест и детский сад для 350 воспитанников в районе Солнцево. Для этих целей они выделили два земельных участка. Общая площадь новых зданий составит около 28 тысяч "квадратов". Объекты появятся недалеко от Боровского шоссе, в пешей доступности от станции Мещерская МЦД-4.

В Западном Дегунине, в свою очередь, появится новый учебный корпус на 400 учеников. Его строят на Базовской улице, основные работы уже завершены. Объект станет частью школы № 2098, носящей имя Героя Советского Союза Л. М. Доватора.