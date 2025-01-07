Собянин рассказал о строительстве нового учебного корпуса в Западном Дегунине

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Западном Дегунине в 2025 году появится новый учебный корпус. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Корпус на 400 учеников строят на Базовской улице. Специалисты уже завершили основные работы. Ожидается, что объект станет частью школы № 2 098, носящей имя Героя Советского Союза Л. М. Доватора.

"В четырехэтажном здании площадью больше 8,5 тысячи квадратных метров обустроили просторные универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные и многофункциональные залы", – рассказал Собянин.

Как отметил мэр, при строительстве использовали уникальный архитектурный прием – зал для проведения мероприятий будто "приклеен" к фасаду. Кроме того, благоустроили прилегающую к школе территорию, также там оборудовали места для занятий спортом.

Между тем по итогам 2024 года социальная инфраструктура Москвы пополнилась 81 объектом образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом ранее рассказал Сергей Собянин.

Так, в городе построили немало школ и детских садов. В частности, на территории 19 районов столицы возвели 26 садов с развивающей средой. Кроме того, в городе появились 18 новых школ.