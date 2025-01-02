Две поликлиники введут в эксплуатацию в ТиНАО в следующем году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Две детско-взрослые поликлиники введут в эксплуатацию в ТиНАО в следующем году. Они будут работать за счет средств городского бюджета, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Он уточнил, что медучреждения появятся в Рассказовке и Московском. Они будут рассчитаны на 750 посещений в смену.

"К строительным работам планируется приступить весной 2025 года. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2026 год. В новых поликлиниках будут работать врачи по всем основным медицинским специальностям как для взрослых, так и для детей", – отметил заммэра.

В поликлиниках сделают лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебно-профилактические подразделения.

Как подчеркнул глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, после завершения основных работ на всех объектах специалисты выполнят комплексное благоустройство прилегающей территории.

Между тем в 2025 году завершится строительство нового комплекса Московской городской онкобольницы № 62 в Международном медицинском кластере в Сколкове. В состав учреждения будут включены два современных корпуса, общая площадь которых превысит 60 тысяч квадратных метров. Один из них станет амбулаторно-стационарным, а второй – операционно-реанимационным.

