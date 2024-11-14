Новый комплекс детской больницы имени св. Владимира достроят в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый комплекс детской больницы имени святого Владимира достроят в 2025 году, его готовность составляет 73%, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

"Многопрофильный комплекс площадью 56 тысяч квадратных метров возводят по адресу улица Рубцовско-Дворцовая, дом 1/3. Строители завершают устройство внутренних стен и перегородок, практически готовы кровля и фасады", – цитирует заммэра информационный центр правительства Москвы.

В новом корпусе будет шесть наземных этажей и два подземных. При возведении здания используются материалы, которые помогают экономить энергию, а также применяются передовые технологии, включая использование современных светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.

На этажах со второго по шестой будет установлено панорамное остекление с выходом в зоны атриумов. Кроме того, окна в здании обеспечат максимальное естественное освещение благодаря открытому пространству.

Вместимость комплекса составляет 570 мест. По планам, здесь будут использоваться технологии стационаров кратковременного пребывания и дневных стационаров.

Для комфорта юных пациентов предусмотрены палаты, оснащенные всем необходимым для совместного пребывания с родителями или самостоятельного пребывания подростков.

В рамках модернизации учреждения предполагается приобретение нового медицинского оборудования. Для проведения хирургических операций создадут 15 современных операционных, включая девять общехирургических, одну гибридную и пять малых.

Между тем инвесторы построят три новых поликлиники в районе Коммунарка в ближайшие три года. Сейчас на этапе проектирования находится учреждение на 750 посещений в сутки. Его планируется построить за счет внебюджетных средств в составе ЖК на Скандинавском бульваре.

В зданиях сделают лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проводить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры.