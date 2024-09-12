Собянин: создание ММКЦ "Коммунарка" завершено

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новый корпус лучевой терапии московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка". Это стало финальным этапом создания крупнейшего медкомплекса в столице.

"Считаю, что это крупнейший медицинский центр, построенный в последние годы с чистого листа, что называется, в чистом поле. Здесь есть все, начиная от амбулаторно-поликлинического звена, детской больницы, детско-инфекционной больницы, операционных корпусов, палатных корпусов, перинатального центра", – отметил он.

По словам мэра столицы, новый Центр ядерной медицины позволяет выявлять и лечить самые сложные онкологические заболевания. Его оборудовали новейшей техникой, благодаря которой врачи смогут оказывать еще более качественную помощь.

"Спасибо строителям, спасибо коллективу, который в эти годы прошел огромный путь, тяжелый путь. Как вы знаете, "Коммунарка" у нас была центром борьбы с COVID не только Москвы, но и всей страны, олицетворяла подвиг наших врачей", – сказал градоначальник.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, основные работы по возведению корпуса завершились в январе этого года, после чего специалисты приступили к пусконаладке и аттестации инженерных и медицинских систем.

Планировка здания была выполнена с учетом требований медлогистики. В центре сделали 26 коек круглосуточного стационара и 50 кресел дневного. Ожидается, что в штат войдут 144 человека, включая 55 врачей.

В отделении лучевой терапии установили линейные ускорители последнего поколения TrueBeam и Halcyon, которые будут выполнять сверхточную дистанционную радиохирургию. Благодаря такой аппаратуре врачи смогут облучать опухоли любой формы и локализации.

В отделение вошел комплекс из трех линейных ускорителей электронов мощностью 6 МэВ и 20 МэВ, блок предлучевой топометрической подготовки с аппаратами КТ и МРТ, блоки близкофокусной рентгенотерапии и брахитерапии.

Кроме того, в Коммунарке открылись подстанция скорой помощи, многопрофильный детский, детский инфекционный и амбулаторно-поликлинический корпуса, перинатальный центр, многоуровневый паркинг и вертолетная площадка.

По итогам в общий коечный фонд для пациентов с онкологическими болезнями вошли около 2 тысяч коек, а объемы помощи увеличились почти в два раза.

Между тем еще 12 поликлиник открылись в Москве в ходе реализации городской программы модернизации амбулаторного звена. Собянин напомнил, что новый стандарт учреждений разрабатывался совместно с врачами, медсестрами и пациентами. Здания, которые возводятся с его учетом, представляют собой новые современные поликлиники.

