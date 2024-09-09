Капремонт корпуса № 10 Боткинской больницы выполнен на 85%

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса горхозяйства выполнили 85% работ по капитальному ремонту корпуса № 10 Боткинской больницы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Бирюков напомнил, что двухэтажное здание с подвалом и чердачным помещением общей площадью 6,9 тысячи квадратных метров построили в 1909 году, затем оно несколько раз перестраивалось. Его инженерные системы и некоторые конструкции были в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем и было решено провести капремонт. Корпус № 10 является объектом культурного наследия, поэтому в нем выполняется необходимая реставрация, подчеркнул он.

Вице-мэр отметил, что сейчас уже завершены демонтажные работы, замена межэтажных перекрытий и утепление чердачных, обновлена стропильная система крыши, уложено новое покрытие кровли площадью 4,2 тысячи "квадратов". Также специалисты усилили оконные и дверные проемы, сделали гидроизоляцию фундамента и инъектирование бутовой кладки подвала.

По словам Бирюкова, установленные в здании инженерные системы исчерпали свой ресурс, поэтому сети электро- и водоснабжения, отопления и канализации полностью заменили. В рамках проекта также установили три лифта российского производства. В данный момент проводятся пусконаладочные работы, уточнил он.

Фасад корпуса № 10 площадью 6,2 тысячи "квадратов" является предметом охраны, поэтому его отделка проводилась окраской по штукатурке и кирпичу. Специалисты сохранили эркеры, кирпичный декор фасада, аттик главного входа и своды Монье – исторические полукруглые лучковые своды, которые опираются на железные балки.

Сейчас рабочие уже установили окна, на финальной стадии находятся монтаж дверей, ремонт и реставрация лестниц, проводится восстановление метлахской плитки на лестничных площадках и в коридорах. Заммэра указал, что капремонт корпуса планируется закончить в третьем квартале этого года. Затем пройдет восстановительное благоустройство.

Ранее в 812 многоквартирных столичных домах в рамках программы капремонта заменили системы отопления. Рабочие обновили изношенные трубопроводы, отопительные приборы, опоры и соединительные элементы. Это, уточнил Бирюков, позволит обеспечить работу в холода без сбоев.