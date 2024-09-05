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05 сентября, 16:06

Город

Системы отопления заменили в 812 многоквартирных домах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Системы отопления заменили в 812 многоквартирных домах Москвы в рамках программы капремонта. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершили до начала нового, обеспечив полную готовность этой категории жилых домов", – передает слова Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Рабочие произвели замену изношенных трубопроводов, отопительных приборов, опор и соединительных элементов. Это позволит обеспечить работу в холодный сезон без сбоев, объяснил заммэра. Также специалисты проводят своевременную опрессовку. Эту работу контролирует ресурсоснабжающая организация. Во время ремонта используются материалы российского производства.

Ранее специалисты закончили гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к будущему осенне-зимнему периоду. Рабочие проверили и подготовили 18 тысяч километров магистральных и разводящих сетей, которые обеспечивают теплом свыше 74 тысяч зданий, включая более 34 000 жилых домов.

Более 50 районов Москвы получили обновленные инженерные сети благодаря программе реновации

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