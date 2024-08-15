Система водоснабжения будет обновлена в районе Внуково

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Новая система водоснабжения будет проложена в деревне Марушкино и поселке Кокошкино района Внуково. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиану Княжевскую.

По ее словам, проект включает в себя монтаж водопроводного узла "Первомайское" и кольцевой сети в ТиНАО.

"Протяженность магистрального водопровода составит более 10 километров. Планируемые работы включают строительство и реконструкцию водопроводных узлов", – добавила Княжевская.

Уточняется, что работы будут проводить на участке площадью 94,63 гектара. Чтобы разместить новые водопроводные узлы и сети, будут внесены изменения в правила землепользования и застройки.

Специалисты также проложат дополнительные трассы в Власове, Крекшине и Кокошкине, а также до узла "Марушкино". Проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что повышение эффективности инженерной инфраструктуры является одним из главных условий соблюдения принципа сбалансированной застройки, которого придерживается город в развитии ТиНАО.

"Это необходимо для комфортного проживания граждан. С момента присоединения территорий к столице размер инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры Новой Москвы превысил 200 миллиардов рублей", – добавил он.

Специалисты Мосгаза ранее завершили на Ткацкой улице реконструкцию двух километров газопроводов низкого и среднего давления. Они обеспечивают бесперебойное газоснабжение жилых кварталов в районе Соколиная Гора.

По словам Сергея Собянина, в этом году специалисты отремонтируют свыше 150 инженерных сооружений в Москве. Работы запланированы на 24 эстакадах, 57 мостах и путепроводах, включая переправы "Живописный" и "Шелепихинский".