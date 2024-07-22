Модернизация газорегуляторного пункта завершена на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газорегуляторного пункта (ГРП) "Кооперативный", который обеспечивает газоснабжение жилого сектора и коммунально-бытовых предприятий района Южное Бутово, передает портал мэра и правительства столицы.

ГРП "Кооперативный" находится во дворе жилого дома на улице 2-й Горловской, он работает с 1978 года и нуждался в модернизации. Сотрудники АО "Мосгаз" установили шкафной ГРП российского производства, отличающийся высокой степенью надежности и пониженным уровнем шума. Его пропускной потенциал составляет до 930 кубических метров в час.

Помимо этого, были обновлены подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Также специалисты поставили запорные устройства, которые позволяют отслеживать параметры оборудования из центральной диспетчерской.

Оборудование для газорегуляторного пункта изготавливается на собственном предприятии московских газовиков, в котором организован полный процесс производства. Это позволяет сократить сроки разработки и сборки техники. К 2030 году планируется выпустить свыше 450 единиц современных газорегуляторных устройств.

Обновление ГРП дает возможность обеспечить комфорт и безопасность на станциях, а также быстро реагировать на возникновение нештатной ситуации благодаря работе систем удаленного мониторинга. ГРП отвечает за снижение давления газа до определенных параметров и за поддержание его значений в заданных пределах.

Ранее сообщалось, что специалисты выполнили свыше 50% от запланированного объема работ по ремонту энергоподстанций в Москве на 2024 год. Всего в плане на текущий год необходимо обновить около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, а также социально значимых объектов и жилых домов.