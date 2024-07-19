Более 50% работ по ремонту энергоподстанций выполнено в Москве в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты выполнили свыше 50% от запланированного объема работ по ремонту энергоподстанций в Москве на 2024 год, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Всего в плане на текущий год необходимо обновить около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций. Как отметил вице-мэр, это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, а также социально значимых объектов и жилых домов.

"В настоящее время выполнено более половины от общего объема работ – отремонтировали 1 188 объектов", – передает слова Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Чтобы составить план работ, специалисты учитывают периоды с пиковыми нагрузками и праздничные дни. Поэтому большая часть работ выпадает на период с апреля по декабрь. В рамках обновления специалисты КГХ проводят капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств. Также устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики.

Кроме того, работники уделяют внимание контролю состояния изоляции и контактных соединений, проводят покраску металлоконструкций и регулируют запорные устройства.

Ранее Бирюков заявил, что в Москве завершились ремонт и гидравлические испытания теплосетей более чем на 40%. Вице-мэр подчеркивал, что главной задачей испытаний сетей отопления, стартовавших в мае, является выявление потенциально ненадежных участков сетей и оперативное восстановление их.