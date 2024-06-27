Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 17:23

Город

Системы отопления заменят в 812 домах Москвы во время капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве заменят системы отопления в 812 многоквартирных домах в рамках реализации программы капремонта жилого фонда в 2024 году. Об этом рассказал вице-мэр Петр Бирюков, передает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра, работы стартовали сразу после завершения отопительного сезона и будут выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду.

Во время капитального ремонта специалисты меняют все изношенные трубопроводы, опорные конструкции, задвижки, разные соединительные элементы, отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования. Комплексный ремонт инженерных систем гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период.

После завершения замены трубопроводов системы отопления идет ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации. Во время капремонта используются только отечественные материалы, которые отвечают всем требованиям надежности и долговечности. Так, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.

Ранее Бирюков сообщал о завершении модернизации комплекса коммуникационных коллекторов "Ленинский-131" в столичных районах Обручевском и Тропарево-Никулино. Обновление коллекторов позволило продлить срок безопасной эксплуатации и обеспечить надежное снабжение жителей энергоресурсами.

Более 50 районов Москвы получили обновленные инженерные сети благодаря программе реновации

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