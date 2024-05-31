"Известия": власти хотят оборудовать многоквартирные дома в РФ погодными датчиками

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Власти рассматривают возможность оборудования многоквартирных домов погодными датчиками. Об этом со ссылкой на протокол заседания комиссии Госсовета по энергетике сообщает газета "Известия".

"Минэкономразвития поддерживает инициативу по оборудованию домов погодными датчиками, затраты на их установку смогут быстро окупиться", – указано в сообщении.

Подобные датчики устанавливаются на систему отопления домов и регулируют мощность обогрева в зависимости от температуры атмосферного воздуха. В Минэкономразвития подчеркнули, что подобное регулирование позволит поддерживать оптимальное соотношение между комфортным микроклиматом зданий и экономичным расходом топлива. Согласно подсчетам ведомства, средняя годовая экономия теплоэнергии благодаря температурным датчикам составляет порядка 18%.

Эксперты отмечают, что подобные системы намного эффективнее показывают себя в новостройках, так как новые теплосети лучше справляются с разными режимами работы, тогда как в ветхих домах экономия за счет температурных датчиков составляет не более 10% в год.

Ранее сообщалось, что систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы, поскольку в городе установились положительные температуры. Кроме того, специалисты начали подготовку к новому отопительному сезону.

Подготовка к новому отопительному сезону в столице завершится до 25 августа.