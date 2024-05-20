Плановые отключения горячей воды начались в Москве

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В понедельник, 20 мая, в Москве начали планово отключать горячую воду. Об этом ранее сообщал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, корректировка графика плановых отключений горячей воды произошла из-за низких температур в городе и возобновления подачи тепла в жилые дома и соцобъекты. Продолжительность отключения горячей воды не превысит 10 дней.

Бирюков указал, что все необходимые работы проведут до 25 августа. Заммэра также напомнил, что отключение горячей воды является необходимой мерой для качественного проведения гидравлических испытаний, позволяющих выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей, и своевременного ремонта.

Более того, на портале mos.ru заработал обновленный сервис графика отключений горячей воды. Москвичи могут написать свой адрес проживания в специальное поле и получить информацию. Ознакомиться с графиком отключения горячей воды также можно на ресурсах moek.ru и online.moek.ru.

Ранее сообщалось, что систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы, поскольку в городе установились положительные температуры. Кроме того, специалисты начали подготовку к новому отопительному сезону.