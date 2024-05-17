Обновленный сервис проверки графика отключения горячей воды заработал на mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Обновленный сервис проверки графика отключения горячей воды заработал на портале мэра и правительства Москвы. Временные отключения необходимы на фоне летних профилактических работ.

С помощью сервиса жители столицы могут узнать, когда подача горячей воды будет прекращена в их доме.

Гражданам напоминают, что профилактические работы начнутся в этом году позже (перенос с 14 на 20 мая), поскольку недавно в Москве пришлось вновь включать отопление из-за похолодания.

С обновленной информацией можно ознакомиться на ресурсах moek.ru и online.moek.ru.

Отключения осуществляются каждый год после завершения сезона подачи тепла. Они связаны с проведением гидравлических и температурных испытаний на сетях. Такие мероприятия направлены на обнаружение слабых участков для их устранения.

Москвичей предупредили, что срок отключения горячей воды не превышает 10 дней при нормативе 14 дней.

6 мая Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в жилые дома и соцобъекты. По его словам, синоптики прогнозировали в городе прохладную погоду, поэтому тепло вернули.

Позднее МОЭК получила распоряжение от столичного правительства, в котором было поручено начать отключать отопление 17 мая.

