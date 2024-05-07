МОЭК: система теплоснабжения Москвы переходит на "зимний" режим за 2–3 дня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Для включения отопления во всех жилых домах столицы потребуется время, система теплоснабжения переходит на этот режим за 2–3 дня. Об этом сообщает ПАО "МОЭК" в своем телеграм-канале.

Там указали, что технически невозможно одновременно включить отопление в 34 тысячах домов и 8 тысячах соцобъектов. Сначала тепло подается в медучреждения, детсады и школы, затем – в жилые дома. Все работы выполняются параллельно во всех городских районах, говорится в публикации.

Также в МОЭК объяснили, что для увеличения объема циркуляции теплоносителя в системе с летнего на зимний нужно нагреть весь объем до необходимых параметров. Для перевода 20 тысяч городских тепловых пунктов "на зиму" и их настройки – тоже, добавили в компании.

Ранее Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в дома и соцобъекты в связи с холодами. Он уточнил, что подача тепла продолжится до установления регламентных температур воздуха в дневное и ночное время, позволяющих завершить отопительный сезон.