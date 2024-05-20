Предоставление услуг ресурсоснабжающих организаций на mos.ru приостановят с 21 по 29 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прием заявлений на получение услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к инженерным сетям приостановят с 00:00 21 мая до 12:00 29 мая из-за проведения технических работ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

В материале отметили, что необходимость модернизации электронных форм связана с периодическими изменениями в нормативных документах и появлением новых интерактивных опций, в которых учитываются поступающие от пользователей предложения.

Обратиться за услугами ресурсоснабжающих организаций по подключению к инженерным сетям москвичи могут с 2018 года. С того времени этой возможностью горожане воспользовались уже 56 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что москвичи могут получить СМС со ссылкой на пошаговую инструкцию по наиболее популярным вопросам и работе онлайн-сервисов портала mos.ru. Горожане могут запросить сообщение со ссылкой на инструкцию при обращении на горячую линию службы технической поддержки портала или по телефону +7 (495) 539-55-55.