Москвичи могут получить СМС со ссылкой на инструкции портала mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители Москвы могут получить СМС со ссылкой на пошаговую инструкцию по наиболее распространенным вопросам и работе онлайн-сервисов портала mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Запросить сообщение со ссылкой на инструкцию можно при обращении на горячую линию службы техподдержки портала по телефону +7 495 539-55-55.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что данная функция упростила получение помощи специалистов по 12 наиболее часто задаваемым вопросам. Так, например, горожан чаще всего интересует, как найти на портале mos.ru электронный дневник, как создать учетную запись, восстановить свой пароль и прочие вопросы.

Глава общегородского контакт-центра Москвы Андрей Савицкий рассказал, что теперь жителям Москвы не нужно записывать интересующую информацию или звонить повторно, если что-нибудь осталось непонятным.

"Для того чтобы воспользоваться подробной пошаговой инструкцией, достаточно заглянуть в свой смартфон и перейти по ссылке из текста СМС. За 2,5 месяца с начала запуска проекта горожане более 400 раз получили СМС со ссылкой на инструкцию, необходимую для использования сервисов и получения услуг на портале mos.ru", – добавил он.

Отмечается, что операторы также сами предлагают выслать СМС с инструкцией обратившимся на горячую линию службы техподдержки. В случае согласия сообщение со ссылкой поступит в течение нескольких минут.

Ранее стало известно, что за четыре года работы чат-бот службы поддержки на портале mos.ru обработал свыше четырех миллионов сообщений москвичей. Виртуальный помощник отвечает на вопросы пользователей в режиме реального времени и помогает быстро находить информацию более чем по 6,2 тысячи тем.

До этого сообщалось, что жителям столицы доступно более 420 услуг и сервисов в цифровом формате, ими пользуются свыше 15,9 миллиона человек. Столица развивает собственную цифровую экосистему с 2011 года, она позволяет горожанам решать практически все повседневные задачи в онлайн-формате в любое время и с любого устройства.

Более 110 электронных услуг добавили и модернизировали на mos.ru