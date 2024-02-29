29 февраля, 16:00Технологии
Более 15,9 млн человек пользуются городскими электронными услугами в Москве
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Более 420 услуг и сервисов доступно жителям столицы в цифровом формате, ими пользуются свыше 15,9 миллиона человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Столица развивает собственную цифровую экосистему с 2011 года, она позволяет горожанам решать практически все повседневные задачи в онлайн-формате в любое время и с любого устройства.
В столичном департаменте информационных технологий заметили, что с каждым годом люди все больше доверяют порталу mos.ru решение повседневных задач. Так, с помощью сервисов можно записаться к врачу, оформить городские выплаты и субсидии, просмотреть оценки ребенка в школе, оплатить счета.
В прошлом году городскими услугами и сервисами воспользовались более 760 миллионов раз, это на 16% больше, чем в 2022 году, сказано в сообщении. Всего с 2011 года жители обратились к ним более 3,7 миллиарда раз.
Кроме того, свыше 90% пользователей оценивают удобство и качество цифровых услуг и сервисов на "хорошо" и "отлично". В прошлом году самыми популярными сервисами mos.ru стали электронная медицинская карта и электронный дневник школьника. Следом – передача показаний счетчиков воды и тепла, запись на прием к врачу, просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду и колледже.
Более того, в цифровом формате москвичи оплачивают единый платежный документ, штрафы ГИБДД, записывают детей в спортивные секции и дома творчества, кружки, оформляют карту москвича и многое другое.
Одним из ключевых направлений развития столичной цифровой экосистемы является предоставление проактивных услуг, для получения которых жителям достаточно только подтвердить свое согласие. В настоящий момент в подобном формате Москва оформляет карту москвича для первоклассников, продлевает парковочные разрешения для многодетных семей и резидентов, назначает льготное питание в школьной столовой для детей из малообеспеченных семей.
В перспективе столица продолжит переводить социально значимые услуги в проактивный режим, подчеркнули в материале. Также создаются и развиваются ценностные сервисы, открывающие для жителей новые возможности. В частности, с 2020 года на mos.ru можно направить пожертвование в помощь подопечным столичных благотворительных фондов.
Помимо этого, в цифровом формате можно арендовать помещение в учреждении культуры для проведения собственного мероприятия, забронировать книги в столичных библиотеках, заказать вывоз ненужных вещей, записаться на прием к нотариусу.
Тем, кто переезжает из одного района столицы в другой или в Москву из другого региона, будет полезен суперсервис "Переезд в Москве". В нем собраны полезные статьи, помогающие адаптироваться на новом месте, заключили в сообщении.
Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.
Ранее сообщалось, что в прошлом году благодаря цифровым услугам и сервисам Москвы горожане перестали предоставлять в ведомства свыше 275 миллионов бумажных документов для получения государственных услуг. Базовый регистр упростил взаимодействие москвичей и городских служб.
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