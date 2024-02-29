Путин объявил о создании нового национального проекта "Экономика данных"

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Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил о создании нового национального проекта "Экономика данных", на него направят 700 миллиардов рублей за 6 лет.

"Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы", – заявил он.

Эти и иные комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта, уточнил он.

Также президент предложил создать в России платформу, которая поможет поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, а также пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения.

В ходе мероприятия лидер страны сообщил о продлении программы "Приоритет-2030" на шесть лет. По его словам, на эти цели выделят 190 миллиардов рублей.

Кроме того, Путин поручил в текущем году запустить в стране новый национальный проект "Молодежь России". Завтрашний день России определяется стремлением молодого поколения, в частности, его успехами, достижениями и ориентирами, уверен президент.

Путин заявил, что экономика РФ, в отличие от других стран, продолжит расти