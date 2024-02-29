29 февраля, 13:53Экономика
Путин объявил о создании нового национального проекта "Экономика данных"
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил о создании нового национального проекта "Экономика данных", на него направят 700 миллиардов рублей за 6 лет.
"Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы", – заявил он.
Эти и иные комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта, уточнил он.
Также президент предложил создать в России платформу, которая поможет поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, а также пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения.
В ходе мероприятия лидер страны сообщил о продлении программы "Приоритет-2030" на шесть лет. По его словам, на эти цели выделят 190 миллиардов рублей.
Кроме того, Путин поручил в текущем году запустить в стране новый национальный проект "Молодежь России". Завтрашний день России определяется стремлением молодого поколения, в частности, его успехами, достижениями и ориентирами, уверен президент.
Путин заявил, что экономика РФ, в отличие от других стран, продолжит расти
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