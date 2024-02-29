Путин заявил о продлении на 6 лет программы "Приоритет-2030"

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Программу "Приоритет-2030" продлят на шесть лет, сообщил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, на эти цели выделят 190 миллиардов рублей.

"Важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, которые стремятся к развитию", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что именно на это направлена программа "Приоритет-2030", финансирование которой рассчитано до конца 2024 года.

Ранее Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что в ближайшие шесть лет будет проведен капитальный ремонт общежитий вузов и университетов, на это выделят 124 миллиарда рублей.

По его словам, нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей.

Цель проекта "Приоритет-2030" заключается в том, чтобы сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов. На их основе, по задумке разработчиков, будет идти научно-технологические и социально-экономическое развитие страны.

Программу запустили в 2021 году. В рамках нее вузы получают гранты не менее 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения.