Ректор РХТУ Мажуга рассказал о запуске программы поддержки университетов "Приоритет-2030"

15:09
Фото: Даниил Головкин
В России до конца мая будет запущена программа поддержки университетов "Приоритет-2030", рассказал ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева Александр Мажуга.
По его словам, это не только выведет науку и разработки в вузах на новый уровень, но и обеспечит тесный контакт с реальным сектором экономики.
Предполагается, что участие в программе примут около 100 вузов. Участники смогут получить гранты от 100 миллионов рублей и направить их на перспективные исследования и разработки, а также на проекты, связанные с решением задач в регионах.
"Реализация программы "Приоритет-2030", с одной стороны, поможет развитию университетов, которые активно занимаются научными исследованиями, создают наукоемкую продукцию и технологии. С другой стороны, это позволит сформировать механизмы интеграции университетов и научных организаций и их объединения с реальным сектором экономики", – рассказал Мажуга.
Он подчеркнул, что эта программа станет крупнейшим в России проектом господдержки высших учебных заведений.
Ректор РХТУ добавил, что претендовать на поддержку в рамках программы академического лидерства смогут университеты из всех субъектов РФ.
Ранее Мажуга предложил пересмотреть систему образования в университетах и дать возможность студентам менять направление обучения или выбирать сразу несколько специальностей в рамках образовательной программы. По его словам, такой подход позволит не только подготовить молодых специалистов, которые сделали свой выбор осознанно, но и повысит мотивацию студентов в обучении. Ректор РХТУ отметил, что только 15% студентов нацелены на получение знаний, у остальных 85% мотивация отсутствует.
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