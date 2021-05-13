Ректор РХТУ Мажуга предложил приобщать детей к науке с раннего возраста

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Для научного прорыва в России необходимо заранее готовить кадры, в том числе прививать интерес к науке с раннего возраста. Такой позиции придерживается ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

Он отметил, что у ребенка должна быть возможность попасть в лабораторию в самом раннем возрасте, чтобы своими глазами увидеть, как проводятся эксперименты, и "прочувствовать дисциплины". При этом не имеет значения, будет ли это химическая, физическая, биологическая или любая другая лаборатория.

Мажуга рассказал, что РХТУ присоединился к программе, в рамках которой в малых населенных пунктах разных российских регионов открываются классы, где дети могут проводить сложные научные эксперименты.

"Наша задача сделать так, чтобы заинтересовать их определенными предметами. Самые приятные ощущения были, когда мы отправили в одну из школ наборы реактивов. Представляете, в школу, где ничего нет, привозят реактивы, дидактические материалы для проведения первых опытов и прочее. Понимаете, какой восторг был у этих ребят?" – поделился ученый.

Он добавил, что в настоящее время существуют все условия для детской профориентации: школы активно взаимодействуют с университетами, в Москве есть много программ департамента образования и науки, благодаря которым дети могут попасть в инженерные, академические, медицинские классы.

Тем не менее Мажуга предостерег родителей от любого принуждения, так как основная задача семьи и школы – показать детям все существующие профессии и предоставить возможность выбора.

"Если мы не привьем любовь к той или иной профессии еще в школе, то потом при поступлении в университет у студента может возникнуть вопрос – зачем я вообще сюда поступил? У нас сейчас 70% студентов медицинских университетов не хотят работать врачами – для меня это было шоком", – заключил ученый.

Ранее Мажуга предлагал доработать систему ранней профориентации школьников. Он утверждал, что более точная профориентация позволила бы сократить число специалистов, недовольных выбранной специальностью.