Ректор РХТУ Мажуга предложил доработать систему ранней профориентации школьников

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Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга заявил о необходимости доработать систему ранней профориентации в школах.

"Сегодня примерно 70% школьников не имеют представления о том, чем они хотят заниматься, в какой институт поступать. Только 5% уверены в выборе будущей профессии. Изменить сложившееся положение во многом под силу продуманной системе ранней профориентации", – заявил эксперт.

По мнению Мажуги, более точная профориентация позволила бы сократить число специалистов, недовольных выбранной специальностью.

Ректор РХТУ объяснил, что следует разработать единый стандарт для данной процедуры. Так, по его мнению, школьников надо знакомить с профессиями и ситуацией на рынке труда. Затем требуется подбирать направления работы и специальности по индивидуальным показателям учащихся.

В начале апреля сообщалось, что база столичной службы занятости увеличилась до 300 тысяч вакансий. Такого показателя удалось добиться за счет расширения сотрудничества с работодателями.

