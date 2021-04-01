Служба занятости Москвы предлагает для соискателей 300 тысяч вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

База столичной службы занятости увеличилась до 300 тысяч вакансий, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это стало возможным после расширения банка вакансий и сотрудничества с работодателями.

В столичную службу занятости входит 56 отделов трудоустройства, расположенных в офисах "Мои документы", а также два флагманских центра "Моя работа" и специализированный центр "Моя карьера".

До пандемии коронавируса безработица в Москве была на уровне 0,43%. Из-за распространения COVID-19 она выросла, однако на сегодняшний день рынок труда адаптировался к новым условиям.

В 2020 году соцподдержку во время безработицы получили свыше 300 тысяч человек. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направили 17 миллиардов рублей.

К сотрудничеству со службой занятости привлекли более тысячи новых работодателей. 178 тысячам москвичей, потерявшим работу, помогли найти новую. Причем благодаря службе занятости устроиться на работу в прошлом году смогли 1,4 тысячи человек с инвалидностью.

Более 15 тысяч человек смогли повысить свою квалификацию на учебных курсах. Помощь в профориентации получили свыше 80 тысяч горожан. Еще 7 тысяч человек открыли собственное дело после обращения в службу занятости. Они получили статус самозанятых.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что центр занятости "Моя работа" подписал партнерское соглашение с рекрутинговой компанией SuperJob, увеличив количество вакансий до 340 тысяч.

Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров подчеркнул, что, согласно индексу рекрутингового портала, активность работодателей в марте этого года уже на 12% превысила показатели периода до пандемии коронавируса. Как уточняется, специалисты компании SuperJob бесплатно помогут улучшить свое резюме пользователям сайта центра "Моя работа".

Для посещения флагманского центра "Моя работа" необходимо предварительно подать заявку на сайте czn.mos.ru или на портале mos.ru.