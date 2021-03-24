Центр "Моя работа" увеличил количество вакансий в столице до 340 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центр занятости "Моя работа" подписал партнерское соглашение с рекрутинговой компанией SuperJob, увеличив количество вакансий до 340 тысяч, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Создание единого агрегатора вакансий на платформе службы занятости населения в партнерстве с крупнейшими работными сайтами по поиску работы дает нам дополнительные ресурсы для реализации трудового потенциала столичных граждан", – рассказала вице-мэр.

Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров подчеркнул, что, согласно индексу рекрутингового портала, активность работодателей в марте этого года уже на 12% превысила показатели периода до пандемии коронавируса.

Как уточняется, специалисты компании SuperJob бесплатно помогут улучшить свое резюме пользователям сайта центра "Моя работа".

Для посещения флагманского центра "Моя работа" необходимо предварительно подать заявку на сайте czn.mos.ru или на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что запись на консультацию карьерного эксперта в столичную службу занятости стала доступна на mos.ru. В разделе "Услуги" нужно выбрать "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", далее – "Поиск подходящей работы и карьерное консультирование". Все желающие могут записаться в центр, в который удобнее добраться. В интерактивном календаре нужно выбрать дату и время, а также оставить свои контакты. Запись на консультацию доступна для безработных горожан.