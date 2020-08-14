Запись на прием в столичные центры занятости стала доступна онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Записаться на консультацию карьерного эксперта в столичную службу занятости теперь можно на mos.ru, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, на сегодняшний день наблюдается тенденция роста количества вакансий.
"Именно поэтому сейчас создаются все условия для того, чтобы все заинтересованные в получении работы москвичи могли оперативно воспользоваться всеми возможностями, которые предлагают центры занятости. Теперь записаться на консультацию карьерного эксперта можно через портал мэра и правительства Москвы", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".
Как отмечается, для получения консультации карьерного эксперта реализована запись на mos.ru. В разделе "Услуги" нужно выбрать "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", далее – "Поиск подходящей работы и карьерное консультирование".
Все желающие могут записаться в центр, в который удобнее добраться. В интерактивном календаре нужно выбрать дату и время, а также оставить свои контакты. Запись на консультацию доступна для безработных горожан.
По состоянию на конец июля в городе зарегистрировано 196 тысяч безработных москвичей, более 60 процентов из них заинтересовано в скорейшем трудоустройстве. Ракова уточнила, что с окончанием периода действия временных ограничений число обращений за пособиями по безработице сократилось почти на 90 процентов.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период пандемии в столице удалось избежать массовых увольнений и сокращений зарплат. Он добавил, что база по зарплате уменьшилась несущественно, отмечено 15-процентное снижение НДФЛ. Ефимов заявил, что предприниматели в период пандемии адекватно реагировали на новые условия и не проводили массовые увольнения.
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