Пандемия не спровоцировала массовых увольнений и сокращений зарплат в Москве – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в период пандемии коронавируса в столице удалось избежать массовых увольнений и сокращений зарплат. В интервью телеканалу Москва 24 он также рассказал о динамике налоговых поступлений в столице.

"Если говорить про НДФЛ, то мы видим сокращение динамики от поступления налога. Но в целом, если брать июнь, оно восстановилось не просто до уровня прошлого года, но и показало положительную динамику по приросту", – заявил Ефимов.

По словам заммэра Москвы, база по заработной плате сократилась несущественно, также отмечено 15-процентное снижение НДФЛ. Он заявил, что предприниматели в период пандемии адекватно реагировали на новые условия и не проводили массовые увольнения.

Кроме того, Ефимов заявил о сильном падении объема налога на прибыль. По сравнению с показателями 2019 года оно составляет 15–17 процентов.

В Москве также наблюдается низкий уровень безработицы – около 2,6%. Заммэра столицы уточнил, что снижается число обращений на биржу труда, а количество занятых в экономике города составляет порядка 7,3 миллиона человек.

Еще одна особенность столичной экономики в период пандемии – рост объема онлайн-торговли. Эта отрасль увеличилась в 3,5 раза по сравнению с показателями на момент начала 2020 года.

