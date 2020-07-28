Московские промкомплексы получают существенные налоговые льготы – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Во вторник, 28 июля, двум московским предприятиям присвоили статус промышленного комплекса. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, этот статус дает возможность компаниям получить существенные налоговые льготы и в год экономить до 115 миллионов рублей.
Компания "Бакор", получившая статус промкомплекса, занимается выпуском материалов и керамических фильтрующих элементов, а научно-производственное предприятие "Регион" разрабатывает и поставляет корректируемые и управляемые авиабомбы для фронтовой авиации, торпедное и ракетное вооружение для ВМФ.
По словам Ефимова, модернизация производств и открытие новых промышленных предприятий является одним из ключевых направлений инвестиционной политики столицы.
"Сейчас в городе уже функционируют 53 промкомплекса, еще два получили этот статус сегодня. Благодаря преференциям компании получат льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, земельному налогу и другим обязательным платежам", – рассказал вице-мэр.
Он добавил, что сэкономленные средства могут быть направлены на модернизацию производства, инженерной инфраструктуры, а также на повышение заработной платы, охрану труда, обучение сотрудников.
Ефимов подчеркнул, что московские промкомплексы получают существенные налоговые льготы: региональная часть налога на прибыль снижается с 17 до 12,5%, налог на имущество сокращается вдвое, и на 80% уменьшается земельный налог.
Кроме того, арендная плата за землю для компаний со статусом промкомплекса снижается на 80% – с 1,5 до 0,3% от кадастровой стоимости участка.
"Прогнозируемая экономия компании "Бакор" за год составит около 15 миллионов рублей, а предприятие "Регион" может сэкономить около 100 миллионов рублей", – уточнил Ефимов.
Ранее президиум правительства Москвы присвоил статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям: ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" и ОАО "Меридиан".
Первая организация работает с 1932 года и занимается разработкой материалов для авиационной и космической техники. В институте создали более трех тысяч марок конструкционных и функциональных материалов.
Предприятие "Меридиан" производит и реализует широкий ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов.
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